Вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы защитить себя и близких

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев призвал россиян срочно получить прививку от коронавируса, чтобы избежать тяжелых последствий пандемии. В пример Кирилл Дмитриев привел Индию, пережившую негативный сценарий распространения COVID-19 – среднесуточное количество зараженных выросло в 25 раз.

Дмитриев убежден, что введение обязательной вакцинации для определенных категорий граждан позволит спасти множество жизней в условиях появления мутировавшего в Индии штамма коронавируса.

Для вакцинирования и, при необходимости, ревакцинирования населения Россия имеет безопасные вакцины, отметил Дмитриев. По словам гендиректора РФПИ, безопасность и эффективность "Спутника V" доказана. Вакцину одобрили медицинские регуляторы в десятках стран, напоминает РИА Новости.

Ранее несколько регионов России объявили о планах в обязательном порядке вакцинировать летом две трети работников сферы услуг, торговли и транспорта.