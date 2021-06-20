Бывший вратарь "Спартака" может перейти в дрезденское "Динамо"

Дрезденское "Динамо" рассматривает кандидатуру российского вратаря Антона Митрюшкина. Прошлый сезон воспитанник "Спартака" провел в "Фортуне" из Дюссельдорфа.

Вернувшееся во вторую бундеслигу дрезденское "Динамо" планирует укрепить состав. В числе потенциальных новичков 26-летний российский вратарь Антон Митрюшкин, который провел прошлый сезон в "Фортуне" из Дюссельдорфа.

Чемпион Европы среди юношей Антон Митрюшкин выступал за "Спартак" с 2009 по 2015 годы и сыграл 4 матча за основной состав. С 2015 по 2020 Антон был футболистом швейцарского "Сьона".

Если Митрюшкин подпишет контракт с дрезденцами, то он станет вторым российским вратарем в истории клуба. Первым был нынешний тренер сборной России Станислав Черчесов, выступавший за немецкий клуб с 1993 по 1995.