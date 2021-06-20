Один заражает восьмерых: ковид мутирует благодаря антипрививочникам

Ковид в России вновь пошел в активный рост. К концу этой недели число заболеваний в сутки по стране приблизилось к 20 тысячам. В Москве – исторический максимум за все время пандемии. До сих пор столичным рекордом были 8200 заболевших в сутки – это 24 декабря прошлого года. Сегодня мы эту цифру уверенно перекрываем, и она все еще продолжает расти, приближаясь к 10 тысячам заболевших в сутки.

При этом в Москве, как сообщают, 89% заболевающих "цепляют" индийский штамм: он более агрессивный, с меньшим инкубационным периодом, труднее поддающийся привычным схемам лечения.

Причина столь драматичного положения в том, что наши люди в массе своей отказываются защищаться, будь то вакциной, масками или ответственным поведением. В итоге сейчас мы чудесным образом оказались более беззащитны, чем год назад, когда еще не было в достаточном количестве масок, перчаток и СИЗов для медиков, когда еще не были изобретены лекарства и вакцины. Сейчас все это в достатке, но в обществе возникло то, что глава Роспотребнадзора Анна Попова называет "тотальным нигилизмом".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков этот термин поддержал. Нигилизм в отношении рекомендаций медиков, в отношении необходимости привиться и даже в отношении самого факта существования эпидемической угрозы.

Что касается прививок, то удивительно, но против них выступает и часть медиков – убеленные сединами профессора и даже академики, правда, лишь те, кто посвятил себя смежным медицинским специальностям. Они спорят с профессионалами-вирусологами и эпидемиологами с невежественных позиций, вводя в заблуждение миллионы растерянных людей. Фактически встав на позиции мракобесия, антипрививочники безответственно вредят обществу и государству, позволяя коронавирусу собирать полновесную жатву. Россия сейчас воюет. На этой войне вирус – враг. Антипрививочники – те, кто перешел на сторону врага. Надо назвать вещи своими именами.

В этих условиях важно услышать, например, официальную позицию Российской академии наук как главной экспертной организации России. Важна публичная позиция глав религиозных конфессий и ежедневная работа пастырей в храмах. Нет темы важнее для лидеров общественного мнения, будь то политиков, артистов или звезд спорта. Но главное, – каждый должен начать с себя: разобраться в том, как происходит заражение и каковы меры профилактики, каковы угрозы и почему всем нам важно знать уровень собственных антител к S-белку. Что нас защищает, а что не защищает. Водка, например, не защищает.

И надо понимать смысл действий государства по защите граждан. Так, в Москве городские власти постановили обеспечить вакцинацию работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Другая мера, стимулирующая прививочную кампанию, – оказание плановой медицинской помощи только привитым пациентам. Есть прививка или антитела к S-белку – занимаемся вашей хронической гипертонией. Нет? Привейтесь!

Есть на планете страны, которые благодаря гражданской организованности оставили коронавирус и все связанные с ним ограничения в прошлом: например, Китай или Израиль. Мы что, хотим бултыхаться в заразе дальше? Терять друг друга и сидеть взаперти? Это наше представление о счастье? И почему нам должен кто-то, если мы сами себе не хотим помочь, слушая невежд и мракобесов?

Сколь драматична фаза коронавирусной пандемии у нас сейчас?

В марте 15-я больница Москвы перевернула страницу ковидной истории. Возвращались к плановой медицине. В "красной" зоне оставался только роддом. Здесь тогда не знали, ставят точку или запятую. Три месяца спустя огромный стационар на 2000 мест снова в ковиде. И скорые, опережая друг друга, привозят по двести пациентов в сутки.

11 июня выписали последнего планового больного, 15-го приняли первого пациента с ковидом. Сегодня их около тысячи. Статистика не просто растет – взрывается. За бездушными цифрами – серые, осунувшиеся лица, утонувшие в страхе и боли.

Уже 10 дней высокая температура: ниже 39 не опускается. Головная боль мучительна и не выносима. Василий Майба осознанно не стал вакцинироваться. Слабый настой отрицания вакцины подают как безвредное снадобье. Загнанные в ловушку слухов и лжи, в контрах с ясностью и правдой псевдокритики лишают надежды вырваться из этой одуряющей бессмыслицы. А страна тем временем тонет в третьей волне бушующей пандемии.

"Мы сейчас имеем то, что имеем. Мы сами в этом виноваты. Если бы мы привились... Есть другой вариант: пойти в больницу, лечь в реанимацию. И отмечу: там можно остаться. Умирают люди. Нет таблетки, чтобы вылечить человека от коронавируса", – сказал Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова.

В раскатистом шуме кардиомониторов слабый голос пациента трудно разобрать. Увядшие губы будто разжевывают в кашу болезненный шепот: он просит о помощи.

Эти говорящие взгляды врачей сильнее самых громких слов. Доктора настойчиво ищут решение. Пациент в шаге от перевода на ИВЛ. Но Валерий Вечорко скажет нам об этом, выйдя из палаты и плотно прикрыв дверь.

Он стал другим – ковид меняется, еще больше запутывая врачей. Год назад достаточно было увидеть на снимке матовое стекло – диагноз становился ясен. Теперь на первый план выходят уплотнения в легких, на медицинском языке – консолидации.

Коронавирус будто обозлился. За два дня число заболевших только в Москве выросло вдвое – столь высокого показателя в столице еще никогда не было. Смертность, снижавшаяся с декабря прошлого года, резко пошла вверх.

- Это картина, которую, по всей видимости, дает индийский штамм. Она более агрессивная. Протекает более молниеносно по сравнению с уханьским штаммом, – отметил Александр Гинцбург академик РАН, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

- Он злее?

- Да, злее. Он сокращает время перехода от легкой симптоматики к тяжелым формам протекания заболевания, тем самым сокращая время возможного появления собственных антител.

Он незаметно захватил Москву. Индийский штамм сегодня вытесняет все остальные генные варианты вируса: британский, южноафриканский, от начального уханьского уже мало что осталось. Закрепившиеся мутации изменили свойства SARS-CoV-2.

"Возможно, он избегает нейтрализующего действия антител. В первую очередь у переболевших ранее. То есть антитела стали у них уже менее эффективны против этого штамма", – сказал Камиль Хафизов, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Индийский штамм наращивает силы и пытается пробить защиту от вакцин. Он в два раза заразнее того же британского, что надел много шума в декабре и в четыре раза по скорости распространения превзошел китайский. В лаборатории Центрального НИИ Роспотребнадзора собрали целую библиотеку разных мутаций коронавируса.

- В таких условиях вирус распространяется активно. Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, небольшая, – отметила Анна Сперанская, руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

– Что это значит?

– Что он будет распространяться еще быстрее. То есть единственное нормальное спасение в этой ситуации – это привить достаточное количество населения, чтобы новые формы вируса не получали возможность быстро распространяться.

Быстрее уже некуда: один инфицированный заражает восьмерых. Все автогонки на свете кажутся детскими играми по сравнению с молниеносностью этого вируса. Его уже можно было остановить – с помощью прививок – но помешала меднолобая масса противников вакцинации.

"Смотришь на человека, его безумно жаль, думаешь: милый, а чего ты сидел, чего не прививался? Тебе что, не дали? Не хотели, не убеждали тебя, не говорили, не кричали, не вдалбливали в голову? Хочется спросить: тебе, ты чего боялся? Импотенции? Бесплодия? Каких еще глупостей ты начитался в Интернете, которые тебе говорят, что ты должен прививаться", – говорит Сергей Царенко, заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии ГКБ №52 города Москвы.

По окнам ковидного госпиталя скользит зловещая тень смертельной угрозы. Вытаскивать пациентов становится все труднее. Они тяжело отвечают на терапию или не отвечают вовсе. Инфекция развивается настолько быстро, что иммунитет человека не успевает вырабатывать антитела, – он остается беззащитным.

"Болезнь стала еще быстрее прогрессировать. Поступает больной, и, несмотря на активное лечение, через несколько дней он ухудшается до такой степени, что у него компьютерная томография из первой степени тяжести становится четвертой, ему нужно способы респираторной поддержки, а потом он уезжает на искусственную вентиляцию легких, а потом на ЭКМО. Очевидно, что болезнь стала протекать более активно, особенно у молодых людей без сопутствующих заболеваний, худеньких", – подчеркнул Сергей Царенко.

И не только в реанимации – в отделении терапии каждый день ухудшаются пациенты. Ирина Белоглазова, заведующая 4-м терапевтическим отделением городской клинической больницы №52 Москвы, только вернулась с обхода. "Очень серьезная ситуация, учитывая, что реанимационные отделения тоже не имеют свободных мест", – сказала врач.

В 52-й больнице сегодня два корпуса работают на ковид. А ведь весной они тоже возвращались к плановой медицине. Но коронавирус снова разбушевался. И теперь уже около тысячи коек заняты тяжелыми пациентами, кто вместо прививки выбрал другой путь – переболеть.

"До осознания людей не доходит, что нужно получить необходимое количество антител в виде прививки и тем самым себя ограничить от всех тех переживаний, мучений, которые могут заканчиваться летально в результате того, что начинают играть с данным вирусом в рулетку. И вероятность того, что человек проиграет, составляет до 10%. А в связи с появлением других измененных штаммов, боюсь, что этот процент может и возрасти. Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная с британского и заканчивая индийским штаммом", – заявил Александр Гинцбург.

В Федеральном медико-биологическом агентстве разработали новый препарат – "штормовое предупреждение". Лекарство будет подавлять выброс цитокинов – белков, которые вызывают чрезмерный иммунный ответ. 90% летальных случаев при COVID-19 связаны с цитокиновым штормом.

"Препарат попадает в нижние отделы легких и запрещает иммунной системе атаковать собственные клетки", – пояснил Владислав Каркищенко, директор Научного центра биомедицинских технологий ФМБА России.

В лабораторных условиях исследователи создали модели цитокинового шторма. И проверили на мышах. У них искусственно вызывали каскад воспалительных реакций, а после пытались подавить с помощью нового лекарства. Этот препарат снижал смертность в 6 раз.

"Цитокины несут защитную функцию. Но когда они начинают неконтролируемо продуцироваться в организме, то они перестают быть защитными и являются токсичными для организма", – отметила Анна Левашова, старший научный сотрудник ФГБУН "Научный центр биомедицинских технологий " ФМБА России.

Избежать тяжелых осложнений можно, если вовремя привиться. Риск заболеть, конечно, существует. Но после вакцины человек наверняка избежит подключения к аппарату ИВЛ и фатального исхода. Это доказано вековой историей.

"Не надо изобретать велосипед. Надо смотреть на опыт наших предков. Смотреть на то, как они успешно боролись со страшными болезнями. И как они эти болезни побеждали. Только все вместе, избавившись от мракобесных средневековых предрассудков и в нужный момент вводя всеобщую вакцинацию, как было в СССР. Всем в школе поголовно делали прививку от оспы. Это моя гражданская позиция, искренне в это верю. Именно поэтому я себе и своим близким сделал прививки. И сейчас мы делаем уже повторные прививки", – сказал Владимир Мединский помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества.

За этот год картина болезни менялась уже не раз. Мутировал и сам вирус. Но исследования сывороток крови от переболевших показывают, что существующие в России вакцины эффективны против новых штаммов. Остается только расширить список тех, кому вакцинация показана в первую очередь. А это – группы риска.

"Министерство здравоохранения проявило очень большое понимание, гибкость и сделало все возможное для того, чтобы буквально на следующей неделе совершенно официально беременные женщины могли вакцинироваться. Да, этот вопрос решен, что, как мы с вами понимаем, защищает не только беременных, а будет защищать новорожденных в результате грудного вскармливания", – отметил Александр Гинцбург.

Добровольная вакцинация слишком затянулась. Сделать прививку от ковида люди не спешат. Видимо, в России приказы исполняют лучше, чем пожелания. И другого пути, похоже, нет. Иначе надежда на финал пандемии еще долго будет разбиваться об эгоизм, равнодушие и надуманный страх.