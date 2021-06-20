Ялта: восстановление морской экосистемы может занять до семи лет

На неделе в Крыму местами выпала трехмесячная норма осадков. Полуостров столкнулся с подтоплениями и разрушениями, в частности, в Ялте и Керчи. В море попало большое количество мусора и взвеси.

Как рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник лаборатории экстремальных экосистем Института биологии южных морей РАН Николай Шадрин, восстановление экосистемы моря в районе Ялты может занять до семи лет.

Выводы ученого основаны на наблюдениях после мощных цунами в юго-восточной Азии. Там донные сообщества восстанавливались примерно 5-7 лет.

Причиной негативных последствий Шадрин назвал нарушение фотосинтеза после замутнения воды – кислорода производится недостаточно. Разложение накопившихся на дне органических веществ может привести к заморному пятну.

"Если это одно маленькое пятнышко, то восстановление займет несколько месяцев. Если это большое пятно, как мы наблюдали в Черном море, когда донное траление было, они восстанавливались за 3-5 лет", – пояснил ученый.

По словам Шадрина, что в Ялте антропогенная нарушенность ландшафта очень высока. Это усиливает негативный эффект экстремальных погодных явлений.

Еще один фактор, который повлияет на загрязнение моря, направление ветра. Шадрин пояснил, что ветер может как разнести мусор на большую акваторию, так и просто прибить его к берегу.

Ученый отметил, что исследование по конкретным срокам восстановления экосистемы, если его закажут институту, будет финансово затратным.