Ялта приходит в себя после потопа

В Крым будут отправлены дополнительные подразделения военных для ликвидации последствий наводнения. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу оказать помощь региону. Уже сейчас в пострадавших районах работают 21 тысяча военнослужащих и больше 1300 единиц техники. Вместе с отрядами МЧС они расчищают завалы, восстанавливают жизнедеятельность коммунальных сетей. Воду в дома уже удалось подать, но пока только техническую. На побережье проверяют пляжи на возможные инфекции. Эту часть работы курирует лично вице-премьер Татьяна Голикова.

Поселок Васильевка под Ялтой. Этот автомобиль мужчина купил всего неделю назад. Сегодня откапывает его из груды камней. Засыпало весь дом. Потоком сносило мотоциклы, здания, заборы и деревья.

Этой бурлящей реки здесь не было никогда – лишь небольшой ручей вдоль стены. С собой во время потопа вода принесла деревья и огромное количество камней, из-за которых начал подниматься уровень земли. На сколько – хорошо видно по троллейбусному парку.

Целую улицу буквально снесло. Людей местные власти планируют эвакуировать. Военные и спасатели построили временную дамбу. Главное – убрать воду от жилых домов.

"Вода шла оттуда, здесь и с той стороны. Видите – стенку провалила. Она с такой скоростью шла, как будто гора на нас свалилась", – рассказывает местная жительница.

Ялта постепенно приходит в себя после потопа. Но в десятке районов по-прежнему тяжело. Самострои, возведенные на руслах рек, ухудшили ситуацию. В городе сегодня подсчитывают ущерб. Пока обходят жилые дома.

"Вот уровень воды. Комиссия считает, что имущество утрачено полностью. Сумма финансовой помощи составляет 100 тысяч на членов семьи", – объясняет начальник отдела бухгалтерского учета администрации города Ялта Ольга Данько.

На помощь ялтинцам по поручению президента пришли все федеральные службы и военные Черноморского флота.

"Восстанавливаем объекты, оказываем помощь по очистке завалов, проводим работы по очистке набережных города Ялта", – рассказывает командир армейского корпуса Черноморского флота Денис Лямин.

Сотни человек помогают разгребать завалы. С собой военные привезли и тяжелую технику. В самых сложных местах справляются только благодаря ей.

"Работают экскаваторы, целый день, без остановки. Очень быстро все устранили", – отмечает местная жительница.

Военные строят дамбы и делают почти невозможное – поворачивают реки и уводят их от домов. Расчищают дома и улицы – уже более 27 тысяч квадратных метров.

"Чистят. Машины большие приезжали, трактора. Все вывозили. Здесь столько мусора было", – говорит местный житель.

В части Ялты по-прежнему нет воды. Ее дали в часть домов, но только техническую. Питьевую подвозят к домам. Помогают пострадавшим и волонтеры.

"Скооперировались. Уже третий день занимаемся расчисткой улиц", – рассказывает один из волонтеров.

Вода мощнейшим потоком несла через всю Ялту грязь, мусор, машины и даже постройки. Прямиком в море. Сейчас сотрудники Роспотребнадзора берут пробы воды.

"Вода, которая подается в сети, может быть использована только для технических нужд. Исключительно для питьевой цели и для приготовления пищи может быть использована только бутилированная вода", – подчеркивает руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

Купаться в Черном море категорически запрещено минимум до 23 июня.