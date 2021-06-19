Ливень века принес Крыму не только беды

Все следят за тем, как сегодня Крым приходит в себя после жуткого, сильнейшего за век ливня. К этому вечеру там полностью восстановлено энергоснабжение.

За считаные минуты вода, несущаяся с гор, затапливает трассу. Проехать невозможно. Автобусы застревают. Женщин на руках выносят из попавших в ловушку автомобилей.

По-прежнему сложная ситуация в курортном Кореизе. Мощным потоком здесь снесло подпорную стенку. Вода размыла дорогу – видны оголенные коммуникации. Чтобы не дать воде подойти к домам, местные жители самостоятельно соорудили стену из мешков с камнями.

На других улицах почти полностью затоплены дома. Сегодня здесь были и местные власти. В Кореизе уже работают спасатели, но пока поток воды остановить не получается.

Со стихией сегодня продолжают бороться и в Ялте. Несколько районов все еще в воде. На помощь пришли военные Черноморского флота. Они подвозят питьевую воду людям, которые все еще без электричества и воды. Это тысячи семей.

Вода поднималась выше человеческого роста. Илом покрыты детские игрушки, мебель и посуда. Сель прошелся по всем первым этажам. Люди недоумевают: как восстанавливать имущество?!

Десятки разбитых и утонувших автомобилей. Коммунальщики помогают откапывать транспорт. Но некоторые машины сейчас не завести.

На набережной и пляжах Ялты сами жители убирают завалы и мусор.

Власти запретили купаться в море у берегов Ялты и Керчи – там слишком много грязи и мусора.

В местном крокодиляриуме проходит операция по спасению животных. В помещении до сих пор вода.

Последствия потопа устранять будут ещё не один день. Но уже возобновилось движение общественного транспорта. Однако вода принесла не только беды. Водохранилища Севастополя наполнились. А озеро на горе Гасфорта полностью восстановилось.