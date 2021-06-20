Циклон в Крыму: газ и электричество включили, но пока не везде

Стихийное бедствие в Крыму. В ночь на 17 июня на полуостров обрушился мощный циклон. На Керчь выпало две месячные нормы осадков, потом на Ялту – три месячные нормы. Реки вышли из берегов. По улицам неслись бурные потоки воды, сотни домов затоплены. Один человек погиб. Один пропал без вести. Есть раненые. Две тысячи людей эвакуированы из своих домов. В регионе объявлен режим ЧС.

Ситуация усугубляется тем, что в разгаре сезон отпусков. Черноморское побережье переполнено, гостиницы забиты под завязку. Туристы явно на такое не рассчитывали.

За гранью человеческой морали реакция в Киеве. Секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов в силу своей испорченности пошутил: "Вы знаете, что Крымский полуостров очень долгое время просил воды, и там столько сегодня воды, что они даже не знают, что с ней там делать". Ничего, кроме брезгливости, такие, с позволения сказать, шутки не вызывают.

Как Крым справляется с разгулом стихии?

Курортный поселок Кореиз. За пару мгновений небольшая улица превращается в реку. Мощнейший поток воды по-прежнему сносит все на своем пути машины, дома и дороги. Над обрывом висят трубы – это газ.

Местные жители сооружают дамбы из камней. Только они сейчас и удерживают воду. В Кореизе уже третий сутки – самая серьезная ситуация. Работают МЧС и военные.

Жителей этих домов сегодня эвакуируют. Бурлящим потоком вода спускается сюда с гор. На Ай-Петри – разлом.

"Фактически над Кореизом сформировалась новая река с быстрым течением. Подтоплены десятки домов. Жителей эвакуируют. Хаотичная застройка последних лет сильно повлияла на эту ситуацию. Застроены усе русла рек, что недопустимо", – сказала глава местной администрации Янина Павленко.

Эта новая река проходит через весь поселок. Вода стекает в море, сметая все на своем пути

В Кореизе размыло дорогу мощным потоком, раньше здесь проезжали машины, теперь – только груда снесенного бетона. С гор вода несет не только грязь, но и камни. Вот автомобиль. Неизвестно, был ли он здесь припаркован или его принесло водой. Вот так выглядит салон, а точнее все, что от него осталось. Восстановить авто уже невозможно.

Спасатели закрывают дороги, женщин и детей переводят по самодельным мостам.

Водитель этого экскаватора защитную стену строит уже сутки. Без перерывов и сна. На усталость здесь вообще никто не обращает внимание, главное – справиться со стихией.

На помощь приходят соседи и даже жители других поселков, туристы.

Таких потопов в Ялте не было 100 лет. Сильнейший ливень принес почти три месячные нормы осадков – это почти 150 миллиметров.

По улицам Ялты проплывали машины и люди. Одного мужчину спасти не удалось – унесло в море. Еще двое до сих пор числятся пропавшими без вести. 40 человек пострадали.

Грандиозные потопы на этой неделе обрушились на Крым. На востоке полуострова за одну ночь выпали 2 месячные нормы осадков. В поселке Приозерное прорвало дамбу – затопило все дома. В Керчи – эвакуация, передвигаться по городу можно было только на лодке или вплавь. На помощь приходили спасатели, соседи и власти.

В Ялте затопило две гостиницы. Туристов расселили. Как и жителей затопленных домов. Таких было десятки. Сегодня вода ушла, но остался ил. В центре города его по колено.

После уборки предприниматели начнут подсчитывать ущерб. Специальная комиссия уже работает.

Сегодня в Ялте частично восстановили водоснабжение. Но пока из кранов льется только техническая вода. Питьевую привозят военные, волонтеры и сотрудники администрации. Раздают бесплатно. Уже 400 тысяч литров.

Включили газ и электричество, но пока не везде.

Большая часть Ялты уже приходит в себя. Разрушенные пляжи восстанавливают, улицы убирают. Но последствия стихии здесь будут видны еще долго – слишком большой урон городской инфраструктуре. Власти обещают пересмотреть генеральный план города.

Заходить в море сейчас запрещено – слишком грязное. Есть риск получить инфекцию. И запрет сохранится до 23 июня.