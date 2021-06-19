В Крыму восстановлено нарушенное стихией электроснабжение

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Крыму, нарушенное из-за грозы и ливней, сообщает Минэнерго РФ в Twitter.

В результате подтопления Ялты после сильного ливня, по данным министерства внутренней политики, информации и связи Крыма, травмы получили 19 человек. Двое из них госпитализированы. Одному пострадавшему, у которого был перелом лодыжки, сделали операцию.

В результате разгула стихии в поселке городского типа Краснокаменка погиб один человек, 1995 года рождения, – его смыло бурное течение. Одну пропавшую женщину разыскивают, пишет "Интерфакс".

Между тем в МЧС предупредили, что в Крыму вечером в субботу, 19 июня, вновь ожидаются местами очень сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, скорость которого достигнет 15-20 метров в секунду.

В крымском Гидрометцентре прогнозируют, что в ночь на 20 июня в регионе образуется еще один циклон, правда, менее мощный, чем предыдущий.

Несмотря на неблагоприятный прогноз, в Крыму приступили к восстановлению пляжей и набережных, пострадавших от удара стихии. Специалисты оценивают нанесенный ущерб и составляют план работ по благоустройству.