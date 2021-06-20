Один из пропавших без вести в Ялте нашелся

В Ялте нашли живым одного из двух человек, считавшихся пропавшими без вести после масштабных ливней и подтоплений. Поиски второго продолжаются.

"Полиция заявила, что мужчина нашелся живой", – сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко вечером в воскресенье, 20 июня.

В результате ударов стихии в Ялте погиб один человек, медики оказали помощь 43 жителям города, шестерых из них пришлось госпитализировать.

Проливные дожди в Крым циклон принес в ночь 17 июня. На некоторые области выпала трехмесячная норма осадков. На полуострове объявлен режим ЧС регионального масштаба.

На Южном берегу Крыма основной удар стихии приняла на себя Ялта, где выпало более 135 миллиметров осадков. На востоке полуострова подтоплены Керчь и соседние районы.

Повреждения получили сотни домов в республике, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Стихией разрушены многие пляжи.

Последствия наводнения ликвидируют коммунальщики, пишет ТАСС.