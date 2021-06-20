Число пострадавших из-за потопа в Ялте увеличилось до 24 человек

Число пострадавших в результате наводнения в Ялте увеличилось до 24 человек. Такие данные журналистам сообщили представители администрации города.

Ранее глава администрации Янина Павленко сообщала о 18 пострадавших, одном погибшем и одной пропавшей без вести женщине.

По последней информации, число пострадавших от удара стихи составляет 24 человека. В основном у всех легкие травмы. Число людей, пропавших без вести, возросло до двух, сообщает РИА Новости.

В четверг, 17 июня, на Крым обрушился мощный циклон, в результате чего город Керчь на востоке полуострова оказался подтопленным. На следующий день ливни добрались до Ялты – там вышли из берегов реки, вода затопила улицы и дома. На пути стихии оказались также Феодосия, Кировский и Ленинский районы Крыма. В регионах объявлен режим ЧС.