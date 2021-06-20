Потоп в Ялте: число пострадавших возросло до 43

В Ялте увеличилось число пострадавших в результате подтопления. Медики оказали помощь 43 жителям города, причем шестерых из них пришлось госпитализировать. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в министерстве внутренней политики, информации и связи.

Проливные дожди в Крым циклон принес в ночь на четверг. На некоторые области выпала трехмесячная норма осадков. На полуострове объявлен режим ЧС.

Подтоплена Керчь и соседние районы. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Погиб один человек. Еще два человека пропали без вести, ведутся поиски.

В результате разгула стихии в Крыму повреждены сотни домов и инфраструктура пляжей.