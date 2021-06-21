Сергей Аксенов выделил 58 миллионов рублей для пострадавших от потопа в Крыму

Для помощи пострадавшим от подтоплений в Крыму выделен первый транш – 58 миллионов рублей. Заявления от потерявших имущество в Ялте принимают в электронном виде и по телефону. В этом городе потери самые большие.

Число пострадавших накануне увеличилось до 43-х. Один человек погиб. Непогода на регион обрушилась в четверг. Сотни домов, в том числе отели, повреждены. На востоке региона подтопило Керчь.

Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы. Везде идёт уборка территории. Коммунальщики пытаются восстановить подачу воды и электричества. Действует режим ЧС регионального масштаба, сообщает телеканал "Россия 24".