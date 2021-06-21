На ликвидацию последствий подтопления в Крыму выделили 161 млн рублей

161 млн рублей выделили из резервного фонда правительства Крыма на ликвидацию последствий наводнения в разных районах полуострова. Распоряжение опубликовано на сайте правительства республики. Об этом сообщает ГТРК "Таврида" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Больше всех пострадавшая от потопов Керчь получит помощь в размере 80,7 млн рублей. Ялте выделено 57,8 млн рублей. Ленинский район полуострова получит 15 млн рублей, а Кировский – 5,7,млн. Советскому районы власти Крыма выделили 1,7 млн рублей.

Напомним, непогода на Крым обрушилась в четверг, 17 июня. На востоке региона подтопило Керчь. Природная стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы. В регионе действует режим ЧС.