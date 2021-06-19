Ялтинские пляжи смыло селевыми потоками

В Ялте пошли селевые потоки. В настоящий момент подтоплены более ста домов, размыты пляжи. Подача воды по всему городскому округу приостановлена. Об этом сообщает ГТРК "Кубань", со ссылкой на главу администрации курорта Янину Павленко.

"Селевые потоки сошли в поселке Голубой залив, Ливадия-2, Ореанда, Гурзуф, Кореи, на Бахчисарайское шоссе, улице Курчатова, трассе Гончарное-Ялта, Гурзуф, пгт Кореиз. Подтоплен 101 жилой дом, воду откачали из 43", – написала Павленко на личной странице в социальной сети.

Отметим, что Ялте сейчас работают водовозки. Организована раздача питьевой воды.

Напомним, за двое суток в Ялте и близлежащих районах выпала 2-месячная норма осадков. Река вышла из берегов и подтопила улицы и дом. В результате ЧП один человек погиб, его смыло бурное течение.