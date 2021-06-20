Умер генеральный директор БК "Нижний Новгород"

Один из основателей баскетбольного клуба "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов умер в возрасте 66 лет. В последнее время Александр Владимирович занимал пост генерального директора БК "Нижний Новгород".

О смерти генерального директора БК "Нижний Новгород" сообщил официальный сайт клуба. " Для нашего клуба, всего нижегородского и российского баскетбола это большая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича", – говорится в заявлении пресс-службы волжан.

В 2000 году Александр Хайретдинов был одним из инициаторов создания в Нижнем Новгороде баскетбольного клуба под названием НБА. Клуб был создан на базе мужской сборной Волжского инженерного педагогического института. В 2008 году клуб получил нынешнее название "Нижний Новгород".