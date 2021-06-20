Упавшее дерево убило женщину в зоопарке на оленьей ферме

На территории оленьей фермы "Бархатные рога" в Сысертском районе Свердловской области произошел инцидент с летальным исходом.

По данным, которые приводит пресс-служба региональной прокуратуры, в воскресенье, 20 июня, резкий порыв ветра сломал дерево, которое упало на пострадавшую и ее дочь.

Женщина скончалась от полученных травм – как утверждают очевидцы, она получила повреждения головы и несколько переломов. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Известно, что потерпевшая приехала в зоопарк из Екатеринбурга, чтобы вместе с мужем и двумя детьми, чтобы провести там выходной день.

Сейчас правоохранители начали проверку обстоятельств инцидента, в том числе – на наличие в них признаков преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.