"Прямая линия": россияне получат ответы на самые волнующие вопросы

Открылся call-центр "Прямой линии с Владимиром Путиным", которая начнется 30 июня в полдень по Москве. Уже в 19-й раз президент в прямом эфире ответит на самые волнующие россиян вопросы.

Сейчас есть пять способов задать вопрос Владимиру Путину:

- по телефону 8-800-200-40-40;

- sms на короткий номер 040-40;

- на сайте moskva-putinu.ru;

- через видеообращение, которое можно загрузить по специальному приложению "Москва – Путину";

- отправить вопрос через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

У самых удачливых будет возможность обратиться к Владимиру Путину в прямом эфире 30 июня в 12:00 по московскому времени. Трансляция программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" – на телеканалах холдинга ВГТРК "Россия 1" и "Россия 24", а также в эфире радиостанций "Маяк", "Вести FМ" и "Радио России". В Сети за прямой линией в реальном времени можно следить на сайте Ria.Ru.