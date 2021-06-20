30 июня пройдет прямая линия Владимира Путина

Президент России Владимир Путин проведет 30 июня прямую линию. Программа выйдет в 12:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют граждан Российской Федерации.

Каждый россиянин может задать свой вопрос президенту через мобильное приложение "Москва — Путину". Данное приложение позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира, отмечает телеканал "Россия 24".

Также вопросы будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40 и по телефону: 8 (800) 200-40-40.

Помимо этого, текстовые и видеовопросы можно будет отправить через социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

Вопросы будут приниматься с 12:00 по московскому времени 20 июня до окончания программы 30 июня.

Прямая линия будет транслироваться в эфире телеканалов "Россия 1", "Россия 24" 30 июня в 12:00 по времени Москвы.