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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2021 7 минут назад

20 июня 2021 11:35

"Прямая линия с Владимиром Путиным": комментарий Кремля

В Кремле пока не раскрывают деталей проведения "Прямой линии" президента Владимира Путина. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков​​​, пока не раскрываются данные о том, кто будет ведущим или ведущими, где будет расположена студия, кого пригласят непосредственно на эфир и т.д. Песков лишь добавил, что "все сообщим своевременно", его цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет "Прямую линию" в среду, 30 июня. Эфир в 12.00 по Москве.

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