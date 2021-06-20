"Прямая линия с Владимиром Путиным": комментарий Кремля

В Кремле пока не раскрывают деталей проведения "Прямой линии" президента Владимира Путина. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков​​​, пока не раскрываются данные о том, кто будет ведущим или ведущими, где будет расположена студия, кого пригласят непосредственно на эфир и т.д. Песков лишь добавил, что "все сообщим своевременно", его цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проведет "Прямую линию" в среду, 30 июня. Эфир в 12.00 по Москве.