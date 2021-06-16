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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2021 10 минут назад

16 июня 2021 13:08

Кремль: "Прямая линия" президента готовится


EPA

Подготовка к "Прямой линии" президента России Владимира Путина продолжается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Прямая линия" готовится, по срокам вам сообщим", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что мероприятие может пройти в конце июня. При этом 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже заявлял о подготовке к "Прямой линии".

Пока что президент РФ готовится к встрече с американским коллегой Джозефом Байденом. Она пройдет 16 июня в Швейцарии на вилле Ла Гранж.

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