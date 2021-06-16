Кремль: "Прямая линия" президента готовится

Подготовка к "Прямой линии" президента России Владимира Путина продолжается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Прямая линия" готовится, по срокам вам сообщим", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что мероприятие может пройти в конце июня. При этом 3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже заявлял о подготовке к "Прямой линии".

Пока что президент РФ готовится к встрече с американским коллегой Джозефом Байденом. Она пройдет 16 июня в Швейцарии на вилле Ла Гранж.