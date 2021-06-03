Песков: "Прямая линия" с Путиным готовится

Традиционная "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится в этом году. Подготовка к мероприятию уже идет, сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Будет", – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. На вопрос о приблизительных сроках пресс-секретарь президента ответил: "В этом году".

Путин ежегодно проводит "Прямую линию" с гражданами, в ходе которой отвечает на их вопросы. В 2020-м, однако, глава государства не проводил это мероприятие: его элементы стали частью Большой пресс-конференции в декабре.