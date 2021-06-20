Украинский генерал опасается нападения со стороны Белоруссии

Украинский генерал Сергей Кривонос предлагает создать войска территориальной обороны страны. По его мнению, такие силы нужны для защиты инфраструктуры, поскольку Нацгвардия не в состоянии выполнить эту функцию, а также на случай нападения со стороны Белоруссии.

Кривонос указал, что на Украине есть около 750 объектов, выведение из строя которых принесет большой ущерб национальной экономике.

Говоря о белорусско-украинской границе, протяженность которой составляет 1 086 километров, он назвал ее границей с союзниками России в борьбе против Украины.

"Через эту границу из Белоруссии на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев. Кто им будет противостоять, пока армия на войне?" – приводит слова генерала РИА Новости.

При этом, продолжил высокопоставленный военный, силы территориальной обороны должны формироваться не из личного состава действующей армии, потому что сейчас ВСУ и так истощены "длительным противостоянием с Россией".

Генерал Кривонос – бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), экс-заместитель командующего Силами спецопераций, из рядов ВСУ уволился в начале июня. Известен тем, что неоднократно критиковал украинские власти и ситуацию в стране.

В марте генерал Кривонос объяснил, почему уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди возвращаются обратно, а в апреле назвал "критически важные" украинские города, которые понадобятся России в случае войны между двумя странами.