ЕС надеется, что российские войска уйдут от границ с Украиной

По данным Евросоюза, у границ с Украиной и в Крыму находятся около 150 тысяч военных. Верховный представитель объединения по внешней политике Жозеп Боррель выразил надежду на то, все это прекратится.

Политик отметил, что ЕС опасается последствий от развертывания военных сил и техники России у границ с Украиной. Боррель заявил, что данная операция является самой масштабной. ЕС Надеется на то, что российские силы уйдут от границ с Украиной, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Вооруженные силы находятся на территории своей страны. Они никому не угрожают и будут там столько, сколько нужно. Российская сторона считает, что Украина прибегает к провокациям.