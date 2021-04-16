Боррель хочет в Донбасс, на "Крымскую платформу" поедет Мишель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель хочет посетить Украину.

Источник в Совете ЕС сообщил, что Боррель планирует посетить линию разграничения в Донбассе, чтобы увидеть то, что там происходит. Сроков такой поездки пока нет, передает ТАСС.

Вместе с тем Боррель не намерен ехать в августе на Украину на учредительный саммит инициированной Киевом "Крымской платформы". Туда поедет глава Европейского совета Шарль Мишель.

Владимир Зеленский предложил создать "Крымскую платформу" для координации усилий по возвращению Крыма в состав Украины.

Ранее Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе грозит непредсказуемыми последствиями для всей Европы. Он уверен, что это не просто война во имя защиты оккупированной территории, а борьба за судьбу демократии на всем континенте.