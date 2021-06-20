Людмила Самсонова выиграла теннисный турнир в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей теннисного турнира в Берлине. Призовой фонд турнира 450 тысяч долларов.

В финале Людмиле Самсоновой, занимающей 106-е место в рейтинге ВТА, противостояла двенадцатая ракетка мира Белинда Бенчич из Швейцарии. Первый сет уверенно выиграла Белинда 6:1. Но во второй партии Людмила взяла верх с тем же счетом 6:1. И третья партия остаоась за 22-летней российской теннисисткой.

Людмила Самсонова впервые в карьере выиграла турнир ВТА. Кроме того, Людмила стала третьей российской теннисисткой, побеждавшей в берлинском турнире. Ранее это удавалось Динаре Сафиной и Елене Дементьевой.