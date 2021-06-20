В Японии произошло массовое отравление детей

В японском городе Тояма с симптомами острого отравления госпитализированы 1212 человек. Заболевшие – всех возрастов от младенцев до пенсионеров. Первые жалобы на рвоту, диарею и повышение температуры поступили в четверг от учеников муниципальных школ и детских садов​​​.

Расследование пищевого отравления привело к молочной компании "Утида". Выяснилось, что цистерна и подводящие трубы были недостаточно тщательно очищены перед началом производства новой партии молока. Официально точная причина ЧП пока не называлась, пишет РИА Новости. Работа компании остановлена.