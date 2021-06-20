Российские регбистки впервые завоевали путевку на Олимпийские игры

Женская сборная России оп регби-7 успешно прошла квалификационный этап на Олимпийские игры в Токио. Отборочный турнир проходил в Монако. Россиянки выиграли все свои матчи.

В групповом этапе подопечные Андрея Кузина обыграли Самоа (32:0), Мексику (55:0) и Аргентину (39:7), после чего продолжили борьбу за олимпийские путевки в плей-офф.

В матчах на вылет регбистки России победили Самоа (29:0) и Казахстан (38:0), благодаря чему и впервые в истории пробились на Олимпийские игры. Турнир по регби-7 состоится с 26 по 31 июля.

Его участницами помимо России станут команды из Новой Зеландии, Франции, Бразилии, Японии, Австралии, США, Канады, Фиджи, Китая, Великобритании и Кении.