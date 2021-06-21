Россиянин Магомедшарипов приостановил карьеру бойца UFC

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов принял решение прервать свою спортивную карьеру. У выступающего в UFC бойца возникли проблемы со здоровьем, требующие операции.

О том, что Магомедшарипов приостановил карьеру, сообщили в его команде: "Да, можно сказать, что Забит сейчас сделал паузу в карьере, – цитирует одного из членов команды бойца ТАСС. – Он тренируется, но не с большой интенсивностью. Пауза необходима для решения вопросов со здоровьем".

Напомним, что свой предыдущий поединок в UFC боец провел в ноябре 2019 года, когда единогласным решением судей победил Келвина Каттара. С тех пор он россиянин был исключен из рейтинга промоушена. На момент исключения он занимал третье место полулегкого дивизиона.

Ранее сообщалось, что боец может завершить карьеру.

Всего в активе Магомедшарипова 19 поединков, из которых он выиграл 18, а еще в одном проиграл.