На чемпионат мира в Катар впустят только вакцинированных болельщиков

Футбольные болельщики смогут посетить чемпионат мира-2022 в Катаре только при одном условии – они должны быть привитыми от коронавируса. Премьер-министр страны Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль-Тани заявил, что от посетителей будут требовать наличие прививки от коронавируса.

"Когда наступит время проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, большинство стран мира будут вакцинировать и иммунизировать своих граждан, – цитирует Аль-Тани Associated Press. – Из-за того, что некоторые страны не смогут вакцинировать всех своих граждан, Катар не позволит болельщикам посещать стадионы без вакцинации против вируса".

Также он дал понять, что на данный момент Катар ведет переговоры о предоставлении 1 миллиона доз противоковидной вакцины для посетителей мундиаля, который состоится в ноябре-декабре 2022 года. Турнир станет первым в истории, проходящем в зимнее время года.