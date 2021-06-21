Мощный ливень затопил Красноярск

С потопами борются в Красноярске, где после мощного ливня повредило дороги и подтопило подвалы домов. На подъезде к Николаевскому мосту размыло склон – грунт сошёл на проезжую часть. На участке пришлось ограничивать движение.

В одном из районов были отключения света, но подачу энергии уже восстановили, сообщает телеканал "Россия 24". На улицах и в домах работает техника – воду откачивают. Оперативно устранить последствия непогоды поручил губернатор. Он побывал в пострадавших районах и разрешил использовать ресурсы краевых предприятий.