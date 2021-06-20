В Красноярске утонули машины и пропало электричество

Сильный дождь с грозами прошел в Красноярске воскресным вечером, сообщает телеканал "Россия 24". Жители делятся своими впечатлениями от непогоды в соцсетях. Затоплены десятки улиц, отключились светофоры и дорожное освещение, в нескольких районах пропало электричество. А в одном из дворов из ливневого колодца забил гейзер. Вода не уходила, а наоборот заливала прилегающую территорию. Утонули десятки машин. Селевой поток перегородил проезжую часть на одной из улиц. От дождя пострадало и здание оперного театра – протекла крыша, вода залила фойе.

В Сибири МЧС России усиливает группировку в связи с возможным критическим подъемом воды на реке Амур. С 20 по 29 июня ожидаются обильные осадки и угроза подтопления населенных пунктов в акватории реки. Если оправдаются самые неблагоприятные прогнозы, людей придется эвакуировать. Силами спасателей уже организована работа по доставке продуктов питания, оказанию адресной помощи и мониторингу гидрологической обстановки. В готовности находится авиация МЧС России: два самолета Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ми-26.

Непогода обрушилась на несколько регионов России. На черноморском побережье прошли грозы, в курортных городах затопило пляжи и набережные. А на Крым обрушился "ливень века".