У "Зенита" возникли трудности в переговорах по контракту Лунева

Руководство санкт-петербургского "Зенита" в лице генерального директора Александра Медведева не смогло договориться с вратарем лкуба Андреем Луневым по условиям нового контракта. У голкипера "сине-бело-голубых" соглашение истекает в конце июня 2021 года.

По информации "РБ Спорт", в "Зените" хотят переподписать договор футболиста, но пока не смогли согласовать сумму договора. Теперь вопрос с контрактом будет решать председатель совета директоров Елена Илюхина.

Ожидается, что в начале нынешней недели Лунев вернутся в тренировочный процесс после выхода из отпуска. В минувшем сезоне он принял участие в 12 матчах российской премьер-лиги, пропустив 12 голов.