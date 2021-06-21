Во Франции начались региональные выборы

Во Франции подводят итоги первого тура региональных выборов. По предварительным данным, лидируют правоцентристы, а именно партия "Республиканцы", она получила на национальном уровне поддержку свыше двадцати восьми процентов.

На втором месте – правая партия "Национальное объединение", лидером которой является Марин ле Пен: ее поддержали более девятнадцати процентов избирателей. Следом идут "Социалисты" с поддержкой на уровне 15 процентов.

Президентская партия "Вперёд, Республика" получает только около десяти процентов голосов. Наблюдатели указывают на очень низкую явку: на уровне тридцати пяти процентов.

Второй тур выборов пройдёт в следующее воскресенье, сообщает телеканал "Россия 24".