Выборы: обработка бюллетеней идет полным ходом

В Центризбиркоме обработали уже 60 процентов протоколов Единого дня голосования. На выборах в Госдуму по партийным спискам "Единая Россия" набирает уже свыше 47 процентов, следом идет КПРФ, доля которой к этому часу чуть упала – 21 процент.

Далее с близкими результатами идут ЛДПР и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", набравшие около 8 и 7,5 процента соответственно. Пока в Госдуму проходит и новичок выборов – партия "Новые люди", у которой на данный момент 5,8 процента голосов, сообщает телеканал "Россия 24".

В одномандатных округах преимущество "Единой России" еще весомей: на данный момент партия побеждает в 194 округах. КПРФ набирает 15 мандатов, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – восемь.

Также в России подводят итоги свыше четырех тысяч региональных избирательных кампаний. Голосование продолжалось три дня, в семи регионах страны оно шло и в очном, и в дистанционном формате.