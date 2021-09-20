Впервые с 1999 года состав Госдумы может претерпеть изменения

По итогам обработки 52,5 процента протоколов в Госдуму впервые с 1999 года могут пройти пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".

Кандидаты от партии "Единая Россия" побеждают в подавляющем большинстве одномандатных округов и набирают больше других партий и на выборах во все законодательные собрания регионов. По итогам голосования по партийным спискам партия набирает 46,34 процента голосов и лидирует на голосовании по одномандатным округам.

На втором месте – КПРФ, получившая к этому моменту 21,29 процента голосов, что более чем в полтора раза больше, чем на выборах 2016 года. Также в пятерку лидеров вошли ЛДПР (8,02%) и "Справедливая Россия – За правду" (7,62%). Пятипроцентный барьер преодолевает и партия "Новые люди", набирающая 5,92 процента голосов. Впервые в 1999 года в нижнюю палату российского парламента по партийному списку проходят больше четырех политических сил.