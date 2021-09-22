Обработка протоколов голосования завершена: сколько мест получают партии

Центризбирком завершил обработку протоколов голосования. В Госдуму нового созыва по партийным спискам прошли пять политических сил.

"Единая Россия" набрала почти 50 процентов и получила 324 мандата. У КПРФ без малого 19 процентов, партия получает 57 мест в нижней палате парламента.

Почти одинаковый результат показали ЛДПР и "Справедливая Россия – Патриоты – за правду" — у каждой примерно по 7,5 процента, но у последней 27 мандатов, а ЛДПР будет представлять 21 депутат.

Замыкает список прошедших в парламент партия "Новые люди" — пять с небольшим процентов, это дало ей 13 мандатов.

Как заявил Центризбирком, такие цифры вместе с результатом по одномандатным округам позволили "Единой России" получить конституционное большинство в Госдуме, сообщает телеканал "Россия 24".