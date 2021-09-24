Выборы состоялись: ЦИК подвел окончательные итоги

Центризбирком сегодня официально признал прошедшие выборы состоявшимися и подвел их окончательные итоги. В новый состав Госдумы вошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев. Итоговая явка составила почти 52%.

Финал избирательной кампании федерального уровня юридически оформили только что в ЦИК. Члены комиссии подписали итоговый протокол с количественным составом восьмой Госдумы. Избрали которую больше 56 миллионов граждан страны.

В новой Думе будут представлены 4 фракции и 8 партий. Абсолютная победа и вновь конституционное большинство у "Единой России". К 198 одномандатным победам партия добавила 126 по спискам. 57 мест у КПРФ, 27 у СРП – партия обошла ЛДПР именно за счет одномандатных округов.

У соратников Владимира Жириновского 21 кресло. У дебютантов в парламенте – "Новых людей" – 13. От "Партии Роста" Оксана Дмитриева проходит в Думу. Остаются в ней лидеры "Родины" и "Гражданской платформы" – Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов. Последние 5 мест должны занять самовыдвиженцы, в том числе, например, Анатолий Вассерман и Дмитрий Певцов.

Из всех 96 тысяч участков по стране результаты отменили лишь на 19. Недействительными признали около 40 тысяч бюллетеней или 4 десятитысячных процента от общего числа.

"C 17 по 19 сентября и на этой неделе, вплоть до вечера вчерашнего дня к нам не поступило ни одной жалобы на действие или бездействие нижестоящих комиссий. Ни одной жалобы!", – подчеркнула глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Первое заседание Госдума, как ожидается, проведет 12 октября.