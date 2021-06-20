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Обмен санкциями 25 минут назад

20 июня 2021 20:34

Посол России в США: санкции – не тот сигнал, которого все ждали

Посол России в США Анатолий Антонов в воскресенье прилетел в Нью-Йорк из Москвы. Дипломата встретили коллеги из посольства. Затем россияне отправились на автомобилях в Вашингтон.

Перед отъездом из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке Анатолий Антонов прокомментировал СМИ последние инициативы Белого дома.

По словам посла, в Москве не ожидали объявления о новых антироссийских санкциях, которые анонсировал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Это не тот сигнал, которого все ждали после саммита", – сказал Антонов.

Посол считает, что отношения России с США должны основываться не на словах американской стороны, а не ее делах. Антонов напомнил, что еще в Женеве предлагал подождать с оценкой итогов саммита президентов США и России.

"Есть ощущение, что я это где-то уже видел, что мы это проходили", – заявил посол.

Антонов убежден, что американцы не смогут наладить отношения с Россией, выбирая путь санкций. Это не приведет к положительному результату, что печально, добавил дипломат.

По словам Антонова, Москве и Вашингтону нужно наладить диалог. Российские дипломаты готовы восстанавливать подорванные диалоговые механизмы и работать над выправлением отношений, пишет ТАСС.

Сам Антонов в Вашингтоне займется воплощением "тех слов положительного характера, которые были сказаны президентами".

Что касается визовой проблемы, заключил Антонов, обсуждать ей можно только на равноправной основе.

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