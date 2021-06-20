Глава военного правительства Мьянмы прибыл в Москву

В Москву 20 июня прилетел глава военного правительства Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн.

Он возглавляет делегацию этой страны, которая примет участие в Московской конференции по международной безопасности. Мероприятие состоится 22-24 июня, пишет РИА Новости.

Старший генерал Мин Аун Хлайн пришел к власти после смещения 1 февраля вооруженными силами гражданского правительства Мьянмы. Новое военное правительство пообещало через год или два провести новые всеобщие выборы и после них передать власть победителю.

После смены правительства в Мьянме начались масштабные протесты, в которых погибли сотни человек