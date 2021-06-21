СМИ сообщили о секс-вечеринке игроков сборной Чили на Кубке Америки

Футболисты сборной Чили оказались в центре скандала из-за устроенной секс-вечеринки во время Кубка Америки, проходящего в Бразилии. Как минимум шесть игроков чилийской команды устроили себе увеселительную программу с участием приглашенных женщин.

Как сообщает издание Marca, антиковидный протокол нарушили Артуро Видаль, Эдуардо Варгас, Гари Медель, Жеан Менесес, Пабло Галдамес и Пабло Арангуиса. По информации источника, в отель, где базируется команда, были приглашены женщины легкого поведения. Подразумевалось, что вечеринка будет "тайной".

Теперь в связи со скандальной информацией было принято решение отменить предматчевую пресс-конференцию накануне игры против Уругвая.

Напомним, что турнир был перенесен в Бразилию из Аргентины и Колумбии из-за крайне тяжелых эпидемиологических обстановок в странах. Турнир проводится в формате "пузыря" во избежание лишних контактов спортсменов.