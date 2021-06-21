Кубок Америки. Перу победила Колумбию благодаря автоголу Мины

Сборная Перу по футболу обыграла Колумбию в матче группового этапа Кубка Америки-2021. Встреча проходила на стадионе "Олимпико Педро Лудовико" и завершилась со счетом 2:1 в пользу перуанцев.

Футболисты Перу открыли счет уже на 17-й минуте матча. Его автором стал Серхио Пенья. После перерыва колумбийцы отквитались усилиями Серхио Борхи, который реализовал 11-метровый удар. Но по истечении часа игрового времени защитник Колумбии Йерри Мина поразил собственные ворота и установил итоговый счет.

Таким образом, Перу добилась первой победы на текущем Кубке Америке, набрав три очка и переместившись на третью строчку группы "В". Колумбия с четырьмя баллами идет второй. Лидером квинтета является Бразилия (6).