"Челси" намерен удержать Канте улучшенным контрактом

Руководство лондонского футбольного клуба "Челси" предложит опорному полузащитнику клуба и чемпиону мира в составе сборной Франции Н'Голо Канте новый контракт. Боссы лондонцев намерены удержать игрока и предложить ему улучшенные условия.

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, стороны вступят в переговоры по новому договору в ближайшие месяцы. Стороны избегут спешки в этом вопросе даже несмотря на то, что в клуб продолжают поступать предложения о покупке француза.

Футболист и клуб имеют обоюдно хорошее отношение друг к другу и в качестве вознаграждения в "Челси" и хотят продлить контракт с Канте на улучшенных условиях. На данный момент договор француза рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Канте сыграл за "синих" 48 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голевыми передачами.