"Челси" намерен приобрести Варана

Новый тренер "Челси" Томас Тухель намерен пригласить в команду защитника "Реала" Рафаэля Варана. Также на француза претендует "Манчестер Юнайтед".

Контракт Рафаэля Варана с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. Высока вероятность, что "королевский клуб" продаст чемпиона мира уже этим летом. На 27-летнего француза претендует "Манчестер Юнайтед". Однако в борьбу за футболиста может вступить еще один клуб премьер-лиги.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", тренер "Челси" Томас Тухель попросил руководство клуба приобрести Рафаэля Варана. Немецкий специалист считает, что Варан способен укрепить центр обороны "синих".