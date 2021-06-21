"Вегас" одержал волевую победу над "Монреалем", сравняв счет в серии

Американский хоккейный клуб "Вегас Голден Найтс" добился волевой победы над "Монреаль Канадиенс" в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли. Встреча проходила в "Белл-центре" в Монреале и завершилась со счетом 2:1 (ОТ) в пользу "золотых рыцарей".

Хоккеисты "Монреаля" забили первыми – на 39-й минуте матча ворота гостей поразил Пол Байрон. "Вегас" восстановил равновесие на табло в середине третьего периода после гола Брейдена Макнэбба.

Основное время матча завершилось ничьей. В овертайме победную шайбу за "Вегас" забил Николя Руа.

Таким образом, "Вегас" сравнял счет в серии с "Канадиенс" – 2:2. Пятый матч противостояния состоится 23 июня.