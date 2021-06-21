Во время наводнения в Керчи спасли дрейфующего ежа

Жители Керчи во время наводнения спасли ежика, дрейфующего на деревянной форме по затопленному городую. Об этом сообщаепт ГТРК "Таврида" в эфире "Россия 1" и "Россия 24" со ссылкой на пресс-службу Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Очевидцем доброты граждан стал сотрудник учреждения. Спасения ежика попало на видео. На кадрах видно, как животное дрейфует на одном из парапетов. При этом улицы города заполнена водой. Тогда неравнодушный горожанин снимает ежика с его "корабля" и передает жителю одного из домов.

Напомним, на прошлой неделе Крым накрыли сильные ливни. В Керчи и соседних районах выпало почти две месячные нормы осадков. В результате многие места региона подтоплены. В республике был объявлен режим ЧС.