Удар молнии уничтожил старинную церковь под Красноярском

День Святой Троицы в Красноярском крае был омрачен пожаром в построенной более 100 лет назад церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Усилия пожарных оказались тщетны – огонь полностью уничтожил здание.

Пламя вспыхнуло около 21:00 по местному времени 20 июня в селе Большой Балчуг, что в Сухобузимском районе. Причиной пожара стал разряд молнии, не оставивший деревянной церкви ни единого шанса.

Огонь быстро охватил 250 квадратных метров, с ним боролись более двух часов, но справиться так и не смогли – возведенная в начале XX века церковь, являвшаяся памятником архитектуры, сгорела дотла. Никто не пострадал.