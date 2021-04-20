В американском Миннеаполисе запылала церковь

В северо-восточной части Миннеаполиса (США, штат Миннесота) вспыхнул сильный пожар в церкви Святого Сердца Иисуса Христа. По данным местной пожарной службы, уже обрушилась большая часть крыши загоревшегося здания.

Для тушения огня пожарные задействовали специальные выдвижные лестницы, к месту происшествия стягиваются дополнительные силы и оборудование, передает РИА Новости. К настоящему времени распространение огня удалось взять под контроль, но пожар пока не потушен.

Ранее в этот же день на улицы Миннеаполиса, где проходит суд по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вышли протестующие. Участники акции выкрикивали имя жертвы и держали в руках плакаты с надписью Black Lives Matter. Информация о связи инцидента в церкви с акцией протеста не поступала.