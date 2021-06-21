В Саратове аттракцион "Камикадзе" из-за поломки завис в воздухе с посетителями

Сбой в работе аттракциона в городском парке Саратове привел к тому, что посетители провисели несколько минут вниз головой. В этом положении их засняли очевидцы.

Проблемы днем 20 июня возникли с аттракционом "Камикадзе". Его люлька зависла в воздухе, при этом пристегнутые люди оказались вниз головой. В таком положении они провели не менее пяти минут, дети громко кричали и даже плакали, но выбраться не было никакой возможности.

Вскоре сотрудники парка устранили неисправность, и аттракцион пришел в действие, а отдыхающие благополучно вернулись на землю. Останавливать "Камикадзе" после этого случая никто не стал, и вскоре в люльку садились уже новые посетители. По некоторым данным, подобная проблема проявляется не первый раз.