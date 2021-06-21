Подмосковные полицейские доставили в больницу задыхающегося ребенка

В подмосковной Электростали сотрудники ДПС пришли на помощь маленькому ребенку, об этом в понедельник, 21 июня, сообщили в пресс-службе МВД России.

Младший лейтенант Айрат Галимов и лейтенант Александр Кошенков заметили машину, водитель который пытался привлечь их внимание, мигая дальним светом фар.

"Сотрудники Госавтоинспекции подъехали к транспортному средству и увидели за рулем взволнованную женщину, у которой в салоне находились трое несовершеннолетних детей", – рассказали в ведомстве.

Как выяснилось, двухлетний ребенок только проглотил рублевую монету и начал задыхаться. Ситуацию осложнило то, что женщина была в Электростали проездом и не знала, где находится ближайшее медучреждение.

Полицейские приняли решение срочно доставить пострадавшего в клинику – пересадив его в патрульный автомобиль, они помчались в больницу, где малышу оказали всю необходимую помощь, в настоящее время угрозы для здоровья мальчика нет.