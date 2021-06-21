Полицейские спасли ребенка, подавившегося монетой

Подмосковные автоинспекторы спасли ребенку жизнь. Внимание экипажа патрульной службы привлек автомобиль, водитель которого нервно вел себя на дороге – сигналил и моргал дальним светом фар. За рулем оказалась женщина. В слезах она пояснила, что ее двухлетний сын подавился монетой и теперь задыхается. Полицейские помогли экстренно доставить ребенка в больницу, сообщает программа "Вести-Москва".

"Оказалось, что семья из другого города, и это затруднило поиски ближайшего медицинского учреждения. Автоинспекторы незамедлительно пересадили малыша в патрульный автомобиль, включили звуковые и световые спецсигналы и доставили его в городскую больницу. Убедившись, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, полицейские вернулись на маршрут патрулирования", – рассказала Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Позже автоинспекторы навестили малыша. Они пожелали ему скорейшего выздоровления и подарили игрушечный полицейский автомобиль.